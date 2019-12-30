أحد مصنعي السيارة المحلية التركية انسحب من المشروع!

أنقرة (زمان التركية) – المفاجئات توالت، بعد الكشف عن أن السيارة المحلية التركية “TOGG” أحضرت من إيطاليا، لتشارك في العرض الذي قدمه الرئيس رجب أردوغان، في 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على أنها أول سيارة وطنية ومحلية الصنع بالكامل.

المفاجأة الجديدة هي أن رجل الأعمال إينان كيراتش، مالك شركة “كراج القابضة” إحدى الشركات الخمسة المشاركة في تصنيع السيارة التركية المحلية، انسحب من المشروع.

جريدة “سوزجو” التركية أوضحت أن رجل الأعمال الشهير إينان كيراتش، لم يظهر على المسرح مع أردوغان وباقي المصنعين بالرغم من أن شركته “كراج القابضة” بين الشركات الخمس التي ستتولى تصنيع السيارة، بسبب انه انسحب فعليا من المشروع.

وأوضحت الصحيفة قائلة: “كيراتش لم يعلن انسحابه بشكل علني، حتى لا يتسبب في أزمة”.

وكان الإعلام التركي، قد تحدث قبل 4 أشهر أن مالك شركة “كراج القابضة”، قال لأردوغان إنه سينسحب من المشروع.

وأوضحت الجريدة أن “كيراتش” هو الوحيد بين فريق إنتاج السيارة “TOGG” الذي تصنع شركته فعليا قطع غيار سيارات تجارية وحافلات نقل ركاب.

وكان أردوغان صادق في نوفمبر/ تسرين الثاني2017 على تكوين تحالف يضم خمس شركات محلية تشترك في صناعة سيارة تركية، والشركات هي (الأناضول، كراج القابضة، توركسيل، زورلو القابضة، وبي إم سي).

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