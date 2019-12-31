8 سنوات على فشل مشروع “تاكسي البحر” في تركيا

إسطنبول (زمان التركية)ــ مني مشروع تاكسي البحر في تركيا بالفشل، ولم يقبل الأتراك ولا السياح على استخدامه، كما كان متوقعًا.

“دنيز تاكسي” يضم عبارات صغيرة الحجم تسع لـ 10 أشخاص، صممت لنقل الركاب من إسطنبول إلى أزمير وأطلقته وزارة النقل عام 2012.

وكالة “دوغان” التركية قالت إن قوارب المشروع متراصة على شاطئ “القرن الذهبي” في مدينة إسطنبول بلا حراك منذ ثماني سنوات.

ولم يجتذب المشروع الذي أطلق لتخفيف الزحام في المدن الساحلية المواطنين والسياح الذين فضلوا وسائل نقل أخرى. وفق ما نقل موقع (تركيا الآن).

وكانت وزارة النقل وفرت مبدئيًا 27 نقطة انطلاق موزعة على إسطنبول وإزمير.

ورغم سنوات الفشل الثمانية، لم تتحرك بعد وزارة النقل لتطوير مشروع “دنيز تاكسي” أو إلغائه.

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