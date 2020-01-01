حكومة أردوغان تطمع بمضاعفة صادراتها إلى ليبيا لتصل 10 مليارات دولار

أنقرة (زمان التركية)ــ كشف ممثل جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك “موصياد”، في طرابلس أن أنقرة تسعى عبر الاتفاقية الأخيرة مع حكومة الوفاق الوطني لرفع الصادرات التركية إلى ليبيا بأكثر من 571 بالمئة، لتصل إلى 10 مليارات دولار، مقابل نحو 1.49 مليار دولار في 2018.

مرتضى قرنفيل، مدير مكتب “موصياد” في طرابلس تطرق في مقابلة مع وكالة (الأناضول)، إلى آثار “اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية” المبرمة مؤخراً بين تركيا وليبيا، على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

يقول “قرنفيل” إن “اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية”، ستسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بفضل انعكاس قوة العلاقات السياسية بينهما بشكل إيجابي على المجال الاقتصادي.

ووقعت تركيا مع حكومة طرابلسفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية.

وذكر ممثل موصياد أن صادرات تركيا إلى ليبيا، تشمل الملابس والأثاث، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، ومستلزمات البناء وغيرها من القطاعات الأخرى.

ويتوقع ممثل “موصياد” في طرابلس، أن ترتفع قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا بنسبة 50 بالمئة لتصل إلى 3 مليارات دولار في 2020.

ويتابع: “ليبيا بالنسبة لنا بمثابة البوابة المفتوحة على مصر وتونس والجزائر وإفريقيا الوسطى، وفي حال اغتنام هذا الجانب بشكل جيد، فإنه من الممكن رفع قيمة صادراتنا إليها، لمستوى 10 مليارات دولار”، دون تحديد موعد.

ويعول “قرنفيل” على مشاركة بلاده في مرحلة إعادة الإعمار لاقتحام سوق التجارة في ليبيا.

وفي مارس/ آذار 2019، أعلنت جمعية “موصياد” فتح مكتب تمثيلي لها في ليبيا؛ ما يرفع عدد فروعها إلى 223 في 93 دولة.

–