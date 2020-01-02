تركيا.. انتحار رئيس نادٍ سابق بسبب ديونه للحكومة

أنقرة (زمان التركية) – شهدت ولاية كارابوك شمال تركيا أحدث حالات الانتحار بفعل الأوضاع الاقتصادية، إذ أقدم الرئيس السابق لنادي كارابوك سبور، ماهر أجار، على الانتحار بسبب ديونه لهيئة الضمان الاجتماعي.

وكانت الإدارة العامة للضمان الاجتماعي قد أرسلت إشعار ديون إلى قيادات نادي كارابوك سبور، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، وفور رؤيته لديونه المقدرة بمئات الآلاف من الليرات أصيب أجار بالاكتئاب وأقدم على الانتحار بتناول حمض الهيدروكلوريك.

يُذكر أن أجار ارتدى قميص نادي كارابوك سوبر لسنوات طويلة، ومن ثم تولى رئاسة النادي لموسم 2017-2018.

وشارك في مراسم تشييع جثمان أجار اليوم العديد من المواطنين ورجال الأعمال ووالي كارابوك، فؤاد جورال، ونائبا حزب العدالة والتنمية الحاكم، نيازي جونش وجومور أونال، بجانب أقارب أجار.

ووارى أجار الثرى في مقبرة عائلته عقب صلاة الجنازة التي أقامها مفتي البلدة، إلياس يلمازترك، عقب صلاة الظهر بجامع يني شهير شامليك.

يشار إلى أن وقائع الانتحار تتوالى في العديد من المدن التركية بشكل متسارع، كان أبرزها سلسلة وقائع الانتحار المتتالية في مدينة إسطنبول الشهرين الماضيين باستخدام مادة السيانيد السامة، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والبطالة.