زيادة رسوم مواقف السيارات في إسطنبول

إسطنبول (زمان التركية)ــ طبقت بلدية إسطنبول الكبرى رسميًا زيادة في رسوم مواقف السيارات وصلت في بعض الأماكن إلى نحو 40 بالمئة.

ووفق صحيفة “سوزجو”، ارتفعت رسوم اليوم بأكمله في موقف “قزلجشمه مرمراي” من 8 إلى 11 ليرة، وارتفعت في موقف كاديكوي إلى 20 ليرة.

كما ارتفعت في موقف “ماسلاك” بقضاء سراير، من 8 إلى 10 ليرات خلال الساعة الواحدة، وأجور اليوم بأكمله من 17 إلى 18 ليرة تركية.

وكانت البلدية المعارضة في الـ 19 من شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي قيمة الزيادة بنسبة 15 بالمئة.

وأضافت الصحيفة أن أجور المواقف المغلقة بالأقضية المصنفة كمنطقة أولى (أدالار، وأتاشهير، وبايكوز، وجشمه كوي، وكاديكوي، وكارتال، ومالتبه، وبنديك، وسنجكتبه، وسلطان بيلي، وشيله، وتوزلا، وعمرانية، وأوسكودار) ارتفعت من 11 إلى 12.5 ليرة تركية للساعة الأولى.

كما ارتفعت أجور المواقف المغلقة في المنطقة الثانية (بايرام باشا، وبشكتاش، وبيه أوغلو، وإسنلر، وأيوب، وفاتح، وغازي عثمان باشا، وكاغيت هانه، وسراير، وسلطان غازي، وشيشلي، وزيتون بورنو) من 8 إلى 9 ليرات للساعة الأولى. بحسب ما نقل موقع (تركيا الآن).

وارتفعت أيضاً أجور المواقف المكشوفة في المنطقة الأولى من 8 إلى 9 ليرات، والمنطقة الثانية من 11 إلى 13 ليرة تركية.

كما ارتفعت أجور المواقف الجانبية في المنطقة الأولى من 12 إلى 14 ليرة، والمنطقة الثانية من 8 إلى 9 ليرات أيضاً، بحسب ما أعلنت عنه البلدية.

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