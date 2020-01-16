ويكيبيديا تعود إلى تركيا بعد غياب عامين ونصف

أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات التركية قرارًا برفع حظر موقع الموسوعة الحرة “ويكيبيديا” على الإنترنت، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية، قرار المحكمة الدستورية الخاص بعدم أحقية الحظر.

المحكمة الدستورية التركية كانت أصدرت قرارًا خلال جلستها في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أكدت فيه أن غلق الموقع وحظره عن المستخدمين في تركيا هو انتهاك للحقوق والقوانين.

وبعد نشر قرار المحكمة في الجريدة الرسمية، أعلنت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التركية أمس الأربعاء في الساعة 22:30 رفع الحظر عن الموقع بشكل رسمي.

وتم إلغاء الحجب بموجب قرار صادر عن محكمة الصلح الأولى، بالعاصمة أنقرة، في ضوء قرار عن المحكمة الدستورية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن غلق موقع ويكيبيديا وحجبه عن المتابعين لا يتوافق مع النظام الديمقراطي المجتمعي، مشيرة إلى عدم وجود محتوى مخيف يجعل الحكومة محقة في قرارها بغلق الموقع منذ عام 2017.

وكانت الحكومة التركية حجبت موقع ويكيبيديا في تركيا، في 29 أبريل/ نيسان 2017، بسبب مقالات منشورة عليه تكشف تورط الحكومة التركية في علاقات وتعاون مع جماعات إرهابية مختلفة

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