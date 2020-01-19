أدوغان قبيل حضور قمة برلين: تركيا مفتاح السلام في ليبيا

برلين (زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “المجتمع الدولي لم يبدِ رد الفعل الضروري حيال الهجمات المتهورة” التي نفذتها قوات المشير خليفة حفتر على طرابلس، معتبرا أن “تركيا أصبحت مفتاح السلام في ليبيا”.

جاء ذلك في تصريح اليوم الأحد من مدينة إسطنبول، قبيل مغادرته إلى برلين للمشاركة في مؤتمر السلام حول ليبيا.

وكان الرئيس أردوغان نشر مقالا في مجلة “Politico” الأمريكية، قبيل يوم من انطلاق قمة برلين حول الأزمة الليبية، حمل عنوان: “الطريق للسلام في ليبيا يمر من تركيا” ودعا فيه إلى دعم حلفائه في طرابلس حكومة الوفاق الوطني.

مشاركة أردوغان في قمة برلين، جاءت بعد دعوة وجهت في اللحظات الأخيرة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث أجرت اتصالا بأردوغان مساء أمس بحسب ما أفادت رئاسة إدارة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية التركية.

وقالت رئاسة إدارة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية التركية في بيانها: “إن تركيا دعمت منذ البداية، جمع المساعي الرامية إلى وقف الهجمات التي تتعرض لها حكومة الوفاق الوطني الليبية الحاصلة على الشرعية الدولية بقرار مجلس الأمن الدولي بقرار رقم 2259، وكذلك من أجل الوصول إلى حل سياسي دائم لليبيين الخاضعين لحماية الأمم المتحدة، في ضوء وقف إطلاق نار مستمر. وقد قامت بكافة المساعي الدبلوماسية المكثفة من أجل تحقيق ذلك، بالإضافة إلى مساهمتها الفعالة في قمة برلين بموقفها البناء”.

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