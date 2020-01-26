26 يناير 2020

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كان الميكروفون يعمل.. والي ألازيغ يزعج الأتراك بحديثه لوزير الداخلية

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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كان الميكروفون يعمل.. والي ألازيغ يزعج الأتراك بحديثه لوزير الداخلية
gazeteciler

ألازيغ (زمان التركية) – في الوقت الذي تستمر فيه أعمال البحث والإنقاذ بين أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال الذي ضرب مدينة ألازيغ يوم الجمعة الماضي بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر، أثار والي المدينة الجدل بسبب اهتماماته الأخرى.

والي المدينة تشاتين أوكتاي كالديريم، شارك في مؤتمر إعلامي للتعليق على تداعيات الزلزال، بمشاركة كل من وزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الصحة فخر الدين كوجا، ووزير البيئة والتخطيط العمراني مراد كوروم.

خلال الاجتماع التقطت الميكروفونات حديث الوالي كارلديريم إلى سليمان صويلو، حيث قال له: “رد فعل الرأي العام حتى الآن جيد للغاية”.

هذه التصريحات أثارت غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع الفيديو، حيث قالوا: “الشعب مهموم بضحايا الزلزال، والسيد الوالي يحاول الاستفادة من الأجواء. لقد ماتت الإنسانية منذ فترة طويلة”.

وحتى الآن تم تسجيل 29 حالة وفاة، و1542 حالة إصابة، جراء الزلزال، بينما تم إنقاذ 43 شخصًا مصابًا من تحت الأنقاض.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ يوم الجمعة كان له 505 تابعًا، 14 منها تجاوزت شدته 4 درجات على مقياس ريختر.

وحتى الآن تم تسجيل 29 حالة وفاة، و1542 حالة إصابة، جراء الزلزال، بينما تم إنقاذ 43 شخصًا مصابًا من تحت الأنقاض.

وكشفت التقارير أن الزلزال أسفر عن انهيار 72 بناء، وتضرر 514 بناءً آخر بدرجة خطيرة، وتضرر 409 آخرين بدرجة خفيفة ومتوسطة.

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