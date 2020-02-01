مؤسسة حكومية تركية تتابع حسابًا إباحيًا على تويتر!

أنقرة (زمان التركية) – انطلقت موجة سخرية على تويتر، ضد مركز تقييم واختيار وتسكين الطلاب (ÖSYM) التابع للحكومة، بسبب متابعته لحساب ينشر محتوى إباحيًا.

الحساب الرسمي للمركز قام بمتابعة 8 حسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من بينها حساب يقوم بنشر محتوى جنسي، إلا أنه قام بإلغاء المتابعة بعد فترة قصيرة.

أثار الأمر موجة كبيرة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الحساب تابع لمؤسسة حكومية رسمية، ولا يقوم بمتابعة إلا 8 حسابات فقط من بينها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المركز، ووزير التعليم ومجلس التعليم العالي، ورئيس مجلس التعليم العالي، ورئاسة الجمهورية فقط.

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