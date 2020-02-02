تركيا: ارتفاع الأسعار يدفع المواطن إلى إغلاق المدافئ

أنقرة (زمان التركية) – أجبرت الزيادات المتتالية في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء المواطنين في تركيا على إغلاق المدافئ داخل منازلهم، مما أسفر عن انخفاض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء بنحو 30 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وذكرت صحيفة “سوزجو” أن معدلات استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء تراجعت بنحو 30 في المئة مقارنة بالعام السابق، وأن إغلاق المواطنين لبعض الغرف في منازلهم والمدافئ بداخلها لعب دورا في هذا التراجع.

من جانبه، تقدم نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة زونجولداك، أونال دميرتاش، بطلب إلى لجنة الدراسات بالبرلمان للتحقيق في أسباب الزيادة في فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي التي يواجه المواطن صعوبة في سدادها.

وأوضح دميرتاش في مذكرته أن الملايين من المواطنين يعجزون عن تلبية أبسط احتياجاتهم كالتدفئة، وأنه خلال الأشهر الأخيرة أقدم أصحاب الدخل المنخفض الذين يعانون من صعوبة في سداد فواتير الغاز الطبيعي المتزايدة بشكل فاحش على الاكتفاء باستخدام غرفة واحدة بالمنزل وفتح المدافئ ليلا فقط.

وأضاف دميرتاش أن أصحاب الدخل المنخفض يحصلون على قروض من البنوك لسداد فواتير الغاز الطبيعي على الرغم من الإجراءات التقشفية التي قاموا باتخاذها، مفيدا أن بعض الشركات الموزعة للغاز الطبيعي تعمل على تسهيل عملية سداد الفواتير على المواطنين بتقسيطها الفواتير.

أشار دميرتاش في المذكرة أيضا إلى تراجع معدلات استهلاك الغاز الطبيعي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019 بنحو 3 مليارات و445 مليون متر مكعب، ما يعني 15.8 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وتراجع معدلات استهلاك الوحدات السكنية بنحو 29.4 في المئة بواقع 759 مليون متر مكعب، لافتًا إلى أن واردات الغاز الطبيعي تراجعت في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019 بنحو 17 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.

وأكد دميرتاش أنه خلال العامين الأخيرين ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 59.32 في المئة، وأنه في عام 2010 بلغت تكلفة 300 متر مكعب من الغاز الطبيعي 214 ليرة، غير أن هذه التكلفة ارتفعت في عام 2018 إلى 345 ليرة لتواصل الارتفاع في عام 2019 إلى 412 ليرة، وفي عام 2020 الحالي إلى 549 ليرة، منوهًا بأن الشخص الذي يحصل على الحد الأدنى للأجور المقدر بـ2.324 ليرة يدفع 25 في المئة من راتبه لسداد فاتورة الغاز الطبيعي.

“استخدام الغاز الطبيعي في تركيا بات رفاهية”

وذكر دميرتاش في المذكرة أن أوروبا سجلت أقل سعر للغاز الطبيعي خلال السنوات العشر الأخيرة، غير أن استخدام الكهرباء والغاز الطبيعي في تركيا بات رفاهية، مشيرا إلى أن سعر ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي يتراوح سعره في أوروبا بين 110 و120 دولارا، في حين تتراوح هذه النسبة في تركيا بين 250 و280 دولارا.

هذا وأفاد دميرتاش أن المقارنة بين اتفاقيات استيراد الغاز الطبيعي المبرمة بين تركيا وروسيا وإيران وأذربيجان واتفاقيات استيراد الغاز الطبيعي المبرمة بين دول الاتحاد الأوروبي وهذه الدول تكشف وجود فارق كبير في الأسعار ليس لصالح تركيا.