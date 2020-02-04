4 فبراير 2020

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تركيا ترفع سعر البنزين ثم تتراجع خلال ساعات

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا ترفع سعر البنزين ثم تتراجع خلال ساعات
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) – تراجعت الحكومة التركية عن قرار اتخذته أمس الاثنين بتطبيق زيادة 8 قروش على سعر لتر البنزين.

ووفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها من نقابة ملاك محطات الإمداد بالطاقة والبترول والغاز (EPGİS)؛ فإن تلك الزيادة كانت ستنعكس ليل أمس بالفعل على سعر البنزين في محطات الوقود ليرتفع سعر لتر البنزين في أنقرة من 6.80 ليرة إلى 6.88 ليرة؛ وفي إزمير من 6.82 ليرة إلى 6.90 ليرة.

وأعلنت النقابة لاحقا إلغاء الزيادة المقدرة بـ 8 قروش والاستمرار في بيع لتر البنزين في المتوسط ​​عند سعر 6.80 ليرة في أنقرة، و6.73 في اسطنبول و6.82 ليرة في إزمير.

وتقول معلومات إن الاعتراض على الزيادة الجديدة في سعر البنزين أجبر الحكومة على التراجع.

وتختلف أسعار الوقود في كل ولاية تركية حسب مسافة بعدها عن مصافي البترول، إذ يضاف إلى السعر تكلفة النقل.

وتعتبر تركيا بين الدول الأعلى من حيث أسعار المحروقات مقارنة بمستوى دخل المواطنين، ويرتبط سعر المحروقات فيها بالسعر العالمي.

kanun
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