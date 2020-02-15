تكذيب روسي لـ تركيا حول خسائر الجيش السوري في إدلب

موسكو (زمان التركية) – نفت روسيا البيانات التي أعلنتها تركيا بشأن خسائر الجيش الحكومي السوري في إدلب شمال البلاد.

وكانت وزارة الدفاع التركية قالت يوم الخميس إنه تم تحييد 63 عنصرا من قوات النظام السوري، خلال 24 ساعة.

المركز الروسي للمصالحة في سوريا أفاد أن تلك البيانات لا تعكس الحقيقة، وقال: “وزارة الدفاع التركية لا تدلي بتصريحات واقعية حول خسائر الجيش السوري نتيجة للعمليات التي تقوم بها القوات التركية الموجودة في مناطق خفض التوتر في إدلب، ويوضح الجانب التركي أنه قام بالقضاء على 63 من عناصر الجيش السوري لكن ذلك لا يمت للواقع بصلة”.

وبين المركز أن مسؤولي وزارة الدفاع التركية يتحملون مسؤولية المعلومات الخاطئة المتعلقة بالوضع في إدلب؛ وأضاف: “تلك التصريحات غير المسؤولة ليس من شأنها إلا أن ترفع من حدّة التوتر في المنطقة لا أن تخفضها، بالإضافة إلى أنها تمهد الطريق أمام اتخاذ قرارات عاجلة لا تخدم المصالح التركية الروسية”.

وكانت وزارة الدفاع التركية قالت على “تويتر”: “وفقًا للمعلومات التي وردتنا من العديد من المصادر المتواجدة في منطقة إدلب؛ فقد تأكدنا من القضاء على 63 عنصرا من عناصر قوات النظام السوري”.

وأقر أمس الجيش السوري بسقوط ثاني طائراته، بـ “صاروخ معاد” بعد تهديد أطلقه الرئيس التركي رجب أردوغان الأسبوع الماضي، قائلا إن الطائرات السورية لن تكون في مأمن من الصواريخ التركية