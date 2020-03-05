تويوتا تقرر وقف إنتاجها في تركيا مؤقتا

أنقرة (زمان التركية) – قررت شركة تويوتا اليابانية إيقاف إنتاجها في تركيا بشكل مؤقت.

وأوضحت تويوتا في بيانها أن إنتاج الشركة في تركيا سيتوقف خلال الفترة من بين الخامس والسابع من مارس/ آذار الجاري بسبب أعمال الصيانة المخططة والإصلاحات وإجراء تعديلات تزامنا مع تزايد الطلب.

وخلال تلك الفترة سيحظى غالبية العاملين في الشركة بالعطلة السنوية المدفوعة الأجر على أن يواصل العمل في المصنع عمال الصيانة والإصلاح.

جدير بالذكر أن خط إنتاج الشركة في تركيا، الذي يقع بمدينة سقاريا، قام بإنتاج 251 ألف و949 سيارة خلال 12 شهرا.