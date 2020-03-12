تركيا الدولار يواصل الارتفاع أمام الليرة التركية

برلين (زمان التركية)ـــ هوت الليرة التركية منذ مطلع 2020 وفقدت نحو 2 بالمئة من قيمتها، وواصلت هذا الأسبوع تراجعها متأثرة بالإعلان عن الإصابة الأولى بفيروس كورونا.

وسجلت الليرة في ختام جلسة التداول اليوم الخميس تراجعا جديدا ليرتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى 6,22.

وكان سعر صرف الدولار في تركيا الثلاثاء 6.17 وذلك قبل ساعات من الإعلان عن تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا.

إعلان تركيا عن الإصابة الأولى بفيروس كورونا أدى إلى إحداث اضطرابات في الأسواق المالية، كانت واضحة في التراجع الكبير الذي تعرضت لها يوم الأربعاء بورصة إسطنبول.

مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي BIST 100 فقد نحو 3000 نقطة يوم الأربعاء، بعدما سجلت بورصة إسطنبول الثلاثاء زيادة في الأرباح بنحو 3% كانت هي الأولى خلال أسبوع.

وتأثر سعر صرف الليرة التركية الشهر الماضي بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من 12 في المائة إلى 11.25 في المائة. وسجل يومها سعر صرف الدولار قبل خفض الفائدة 5.86 ليرة.

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