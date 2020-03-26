تركيا تفرض زيادة جديدة في أسعار البنزين

أنقرة (زمان التركية) – أعلن اتحاد مشغلي محطات إمداد الطاقة والبنزين والغاز في تركيا رفع سعر لتر البنزين بنحو 7 قروش اعتبارا من منتصف ليل الخميس.

وأوضح الاتحاد في بيان أن الزيادة في أسعار منتجات الوقود السائل ستنعكس على الأسعار في محطات الوقود.

وذكر أنه فيما يخص البنزين سيزداد سعره بواقع 7 قروش اعتبارا من منتصف ليل السادس والعشرين من مارس/ آذار الجاري.

وعقب هذه الزيادة سيترفع متوسط سعر لتر البنزين في أنقرة من 5.10 ليرات إلى 5.17 ليرة وسيرتفع متوسط سعر لتر البنزين في إسطنبول من 5.01 ليرة إلى 5.08 ليرات على أن يرتفع متوسط سعر لتر البنزين في إزمير من 5.11 ليرة إلى 5.18 ليرة.

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