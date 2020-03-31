التجارة الخارجية في تركيا تسجل عجزًا بأول شهرين من 2020

أنقرة (زمان التركية)ـ ارتفع عجز التجارة الخارجية في تركيا بنسبة 72 في المائة خلال فبراير/ شباط الماضي إلى 2 مليار 981 مليون دولار، وزاد بنسبة 86 في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير بنحو 7 مليارات 484 مليون دولار.

في حين بلغت نسبة تغطية الواردات 89.2٪ في فبراير 2019 ، انخفضت إلى 83.1٪ في نفس الشهر من هذا العام.

ذلك وفق ما أعلن معهد الإحصاء التركي (TSI) عن بيانات التجارة الخارجية المؤقتة لشهر فبراير، بالتعاون مع وزارة التجارة معها.

ووفق البيانات ارتفع عجز التجارة الخارجية بنسبة 43.6 بالمئة في فبراير من مليارين و157 مليون دولار إلى 3 مليارات 96 مليون دولار. وفي الفترة من يناير إلى فبراير، زاد العجز بنسبة 66.8 في المائة إلى 7 مليارات 754 مليون دولار.

ويشير ذلك إلى لجوء تركيا خلال الشهرين الأولين من العام الجاري إلى الاستيراد لتغطية العجز في السوف المحلي.

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