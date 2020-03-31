تركيا تسجل 10827 إصابة بفيروس كورونا

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورنا (كوفيد- 19)، بالإضافة إلى 1910 حالة إصابة مؤكدة جديدة، حتى مساء الإثنين.

كوجا أوضح أن 24 ساعة الأخيرة شهدت إجراء فحص لعدد 11 ألفًا و535 حالة اشتباه، من بينها 1910 حالة إيجابية.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي أعداد الوفيات وصلت إلى 168، بالإضافة إلى 10 آلاف و827 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن.

فرضت تركيا أمس حجرًا صحيًا كاملا، على 39 منطقة سكنية في 18 ولاية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان إن الحجر الشامل يطبق حاليا على بلدة واحدة و6 أحياء و28 قرية و4 مزارع في 18 ولاية من أصل 81 في عموم تركيا. وفق وكالة (الأناضول).

ومن جهة أخرى، جدد عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، الحديث عن ضرورة فرض حظر تجوال شامل، ملمحًا إلي إمكانية فرض حظر تجوال في إسطنبول وحدها إذا لم تفرض الحكومة حظرًا شاملا.

وكان البروفيسور المتخصص في علم الأحياء المجهرية سليم بادور، أوضح أن تحذيرات عدم الخروج من المنازل قد تستمر حتى نهاية عام 2021، موضحًا أنه يستند في توقعه إلى تقرير أعدته الكلية الإمبراطورية في إنجلترا وفقًا لحسابات رياضية.