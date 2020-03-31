تركيا.. 3 شركات ملابس شهيرة توقف المبيعات عبر الإنترنت

أنقرة (زمان التركية) – قررت علامات تجارية في تركيا إيقاف عمليات البيع الإلكتروني لفترة مؤقتة بعدما أغلقت في وقت سابق محالها في مراكز التسوق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي اوقف الحركة التجارية.

مؤخرا أعلنت شركات مافي (Mavi) وال سي وايكيكي (LC Waikiki) وتويجي (Twigy)، التي تعد ضمن أبرز شركات الملابس في تركيا، إيقاف عمليات البيع عبر مواقعها الإلكترونية على الإنترنت، اعتبارا منذ منتصف هذه الليلة، وتأتي هذه الخطوة بعد إغلاق هذه الماركات الثلاثة محلاتها التجارية ومرافقها الإنتاجية.

وعبر موقعها الإلكتروني نشرت شركة تويجي بيانا أوضحت خلاله توقف عمليات البيع الإلكتروني عبر موقعها اعتبارا من منتصف ليلة الحادي والثلاثين من مارس/ آذار الجاري وإعلان الشركة للطوارئ، مفيدة أن إجراءات استرداد المستحقات ستتواصل حتى العاشر من أبريل/ نيسان القادم.

وفي الإطار ذاته ذكرت شركة مافي توقف عمليات البيع عبر الموقع الإلكتروني اعتبارا من 29 من الشهر الجاري على أن تستمر إجراءات استرداد مستحقات الطلبات الإلكترونية لمدة 90 يوما من عودة الموقع للعمل.

وأعلنت شركة ال سي وايكيكي أيضا إغلاق متجرها الإلكتروني على أن يتم إيصال الطلبات الحالية إلى أصحابها.

هذا وتواصل بعض الشركات الأخرى عمليات البيع الإلكتروني في الوقت الذي أوقفت في هذه الشركات الثلاثة هذه الخدمة، حيث تقدم العديد من الشركات تخفيضات هائلة لتعويض التراجع الحاد في المبيعات.

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