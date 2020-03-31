31 مارس 2020

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تطبيق حظر التجوال بين المحافظات في سوريا

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فى :آخر الأخبار, العالم العربي
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تطبيق حظر التجوال بين المحافظات في سوريا
nesemet

دمشق (زمان التركية)ــ بدأ رسميًا سريان حظر التجول في سوريا بين المحافظات مساء اليوم الثلاثاء.

ويفرض القرار حظرا تجوال يومي بدء من الساعة السادسة، ومن المقرر أن يستمر حتى 16 أبريل/ نيسان المقبل.

ويوم الأحد الماضي دخل قرار حظر التجوال الكلي بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف داخل المحافظات حيز التنفيذ وسيستمر حتى إشعار آخر.

القرارات تأتي في إطار إجراءات صارمة للتصدي لفيروس كورونا.

وكانت الحكومة السورية مددت يوم السبت، تعليق الدراسة حتى 16 أبريل/ نيسان المقبل، في ضوء الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما أعلنت عن تأجيل الإمتحانات.

وأعلنت سوريا أمس رسميا ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا، من 10 حالات أعلنت إصابتهم حتى الآن بفيروس كورونا، لكن العدد قد يفوق ذلك بكثير بسبب الحرب وصعوبة التأكد من الأرقام.

 

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