خبير: 500 ألف تركي على الأقل مصابين بفيروس كورونا

أنقرة (زمان التركية)ـــ مع استمرار تضاعف أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في تركيا، يوما بعد يوم، بدأ الخوف يسيطر على الشارع، خاصة بعد أن تجاوزت الحالات المؤكد إصابتها نحو 10 آلاف مصاب حتى الآن.

خبير الاقتصاد الصحي التركي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، دكتور إينان دوغان، أوضح أن الأعداد المتوقع أن تكون حاملة لفيروس كورونا داخل تركيا لا تقل عن 500 ألف حالة.

الدكتور إينان دوغان أشار إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل تركيا تتضاعف كل ثلاثة أيام تقريبًا، مشيرًا إلى أن الدراسات والمتابعات التي أجراها تثبت ذلك بالمعادلات الحسابية.

دوغان لفت إلى أن الأعداد المتوقع أن تكون حاملة للفيروس داخل تركيا لا تقل عن 500 ألف حالة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تصل نسبة الوفيات إلى نحو 1% أي 5 آلاف حالة وفاة تقريبًا، بحلول 20 أبريل/ نيسان المقبل.

وحتى مساء الإثنين بلغت وفيات كورونا في تركيا 168 حالة، بالإضافة إلى 10 آلاف و827 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن.

وفرضت تركيا أمس حجرًا صحيًا كاملا، على 39 منطقة سكنية في 18 ولاية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان إن الحجر الشامل يطبق حاليا على بلدة واحدة و6 أحياء و28 قرية و4 مزارع في 18 ولاية من أصل 81 في عموم تركيا. وفق وكالة (الأناضول).

ومن جهة أخرى، جدد عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، الحديث عن ضرورة فرض حظر تجوال شامل، ملمحًا إلي إمكانية فرض حظر تجوال في إسطنبول وحدها إذا لم تفرض الحكومة حظرًا شاملا.

وكان البروفيسور المتخصص في علم الأحياء المجهرية سليم بادور، أوضح أن تحذيرات عدم الخروج من المنازل قد تستمر حتى نهاية عام 2021، موضحًا أنه يستند في توقعه إلى تقرير أعدته الكلية الإمبراطورية في إنجلترا وفقًا لحسابات رياضية.

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