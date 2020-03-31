سر إتاحة شركة ميدترونيك أجهزة التنفس للتصنيع العالمي بالمجان

دبلن (زمان التركية)ـــ أتاحت شركة ميدترونيك (Medtronic)، أبرز الشركات الأجهزة الطبية المصنعة لأجهزة التنفس الاصطناعي للسوق الأمريكي، حقوق الملكية الفكرية لبراءة اختراع تصنيع جهاز (Puritan Bennett™ 560 -PB 560).

الشركة الأمريكية التي تتخذ من العاصمة الأيرلندية دبلن مقرًا لها قررت في خطوة نادرة مشاركة جميع تصميمات الجهاز، بما يتيح لجميع الدول تصنيعه من أجل لمواجهة وباء كورونا.

نائب الرئيس التنفيذي للشركة بوب وايت قال في بيان:” نعلم أن هذه الأزمة العالمية تحتاج إلى استجابة عالمية، ومن خلال المشاركة العلنية لمعلومات تصميم PB 560، نأمل في زيادة الإنتاج العالمي لحلول التنفس لمحاربة COVID-19.”.

خطوة شركة مدترونيك تأتي بعد يومين مقال صحيفة نيويورك تايمز بعنوان “حاولت الولايات المتحدة بناء أسطول من أجهزة التهوية. فشلت المهمة. ”

واتهم المقال شركة نيوبورت ميديكال التي استحوذت عليها شركة كوفيديان في عام 2015 وهي شريك حاليا لشركة مدترونيك بعدم الوفاء بالتزامات عقد أبرم مع الحكومة الأمريكية في 2010، لكن “مدترونيك” أوضحت أن الطرفان اتفقا في عام 2013 على إلغاء العقد، مع احتفاظ الحكومة بملكية جميع المعدات والأدوات وحقوق الملكية الفكرية من أجل متابعة المشروع مع مصنع آخر.

نائب الرئيس التنفيذي لشركة مدترونيك بوب وايت سئل من قبل صحيفة نيويورك تايمز عن هذا العقد والجهود الحالية التي تبذلها شركة مدترونيك لتزويد السوق بأجهزة التنفس في ضوء انتشار فيروس كورنا، لكنه لم يتذكر على الفور التفاصيل المحددة للعقد بما أنها أحداث وقعت منذ ما يقرب من ثماني سنوات. وفق بيان للشركة.

الشركة دافعت عن نفسها وأوضحت مجهوداتها واضطرارها لمضاعفة الإنتاج من أجل سد العجز، وقالت إن شركة مدترونيك، التي لم تكن على علاقة مع نيوبورت ميديكال والذين لم يشتروا كوفيدين حتى عام 2015 – بعد ثلاث سنوات تقريبًا من حل العقد – أي معرفة مسبقة أو مشاركة في هذا العقد بأي شكل من الأشكال، وأعلنت إتاحة تصميم الجهاز والتنازل عن حقوق الملكية.

وأصاب وباء كورونا حتى صباح الثلاثاء، أكثر من 785 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفى منهم ما يزيد عن 37 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 165 ألفًا.

ولأجهزة التنفس الصناعي دور حاسم في إبقاء المصابين بفيروس كورونا على قيد الحياة، إذ يصيب الفيروس جهاز التنفس ويقلل كفاءة عمل الرئتين.

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