صحفي تركي بموقف مخزي بعد انتقاد حملة تبرعات عمدة إسطنبول

أنقرة (زمان التركية) – وضع صحفي تركي موال لحزب العدالة والتنمية الحاكم نفسه موقفه موقف محرج ومخزي عندما انتقد موقفًا لعمدة بلدية إسطنبول أقدم عليه الرئيس رجب أردوغان في نفس اليوم.

الصحفي أرسوي دادا بجريدة (ستار) المعروفة بدعمها لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وجه أمس الإثنين، انتقادات لعمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بسبب إطلاقه حملة تبرعات لمواجهة فيروس كورونا.

أرسوى الذي ينتمي إلى مجموعة إعلامية يطلق عليها “مجموعة البجع / باليكان” انتقد مساء أمس من خلال تغريدة حملة التبرعات التي أطلقها أكرم إمام أوغلو قائلا: “لا أدري لماذا سنمنح المال إلى بلدية إسطنبول؟”.

وبعد ساعات اضطر أرسوى مضطرا إلى حذف تغريدته، بعدما فاجئ الرئيس أردوغان الجميع بإطلاق حملة تبرعات لدعم المتضررين من فيروس كورونا.

أرسوى لم يكتفي بحذف تغريدته وإنما أشاد بحملة أردوغان قائلا: “ليكن نموذجا يحتذى به للشعب بأكمله. أردوغان قرر التبرع براتب سبعة أشهر. نيابة البرلمان منصب خدمة وليس وظيفة. على جميع نواب البرلمان دعم هذه الحملة الهادفة”.

ونشر نشطاء على تويتر في تركيا صورة للتغريدة التي حذفها أرسوي، مع تعليقات وأسئلة حول لجوئه إلى ذلك.

ويشير إطلاق الرئيس التركي رجب أردوغان، حملة تبرعات لدعم متضرري فيروس كورونا، من ناحية إلى فداحة الأزمة ومن ناحية أخرى إلى هشاشة الوضع الاقتصادي.

وحتى مساء الإثنين بلغت وفيات كورونا في تركيا 168 حالة، بالإضافة إلى 10 آلاف و827 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن.

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