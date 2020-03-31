كورونا يهدد مليونا عامل في تركيا بالبطالة

إسطنبول (زمان التركية) – حذر خبير اقتصادي تركي من أن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، على الاقتصاد قد تؤدي إلى فقدان نحو 2 مليون شخص لعمله، مشيرًا إلى أن النقابات تطالب بحظر إجراءات الفصل من العمل.

مدير مركز السياسات الاجتماعية بجامعة الاقتصاد والتكنولوجيا، البروفيسور سردار صايان، أوضح أن حزمة دعم الاقتصاد التي أعلن عنها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان غير كافية لحماية العاملين.

وكان الرئيس التركي قال إن حزمة “درع الاستقرار الاقتصادي” تتضمن 50 مليار ليرة تركية كمورد للمصدرين من خلال تمديد سداد الاعتمادات خلال 90 يومًا.

صايان أكد أن تركيا تعاني من أزمة بطالة كبيرة قبل حدوث أزمة كورونا، قائلًا: “هذا الوباء سيكون القشة التي كسرت ظهر البعير. من المتوقع أن تزيد أعداد العاطلين عن العمل بنحو 50%. العاطلون عن العمل قد يتجاوزون 2 مليون مواطن. وقد تتجاوز معدلات البطالة نحو 20%”.

ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 يسجل رقم البطالة 4 مليون و308 ألف شخص بنسبة 13.3 في المئة.

وحتى مساء الإثنين بلغت وفيات كورونا في تركيا 168 حالة، بالإضافة إلى 10 آلاف و827 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن.

وفرضت تركيا أمس حجرًا صحيًا كاملا، على 39 منطقة سكنية في 18 ولاية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان إن الحجر الشامل يطبق حاليا على بلدة واحدة و6 أحياء و28 قرية و4 مزارع في 18 ولاية من أصل 81 في عموم تركيا. وفق وكالة (الأناضول).

ومن جهة أخرى، جدد عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، الحديث عن ضرورة فرض حظر تجوال شامل، ملمحًا إلي إمكانية فرض حظر تجوال في إسطنبول وحدها إذا لم تفرض الحكومة حظرًا شاملا.

وكان البروفيسور المتخصص في علم الأحياء المجهرية سليم بادور، أوضح أن تحذيرات عدم الخروج من المنازل قد تستمر حتى نهاية عام 2021، موضحًا أنه يستند في توقعه إلى تقرير أعدته الكلية الإمبراطورية في إنجلترا وفقًا لحسابات رياضية.

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