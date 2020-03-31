نائب تركي يكشف عن إلغاء اجتماع برلماني بسبب كورونا

أنقرة (زمان التركية) – كشف برلماني تركي عن تعليق اجتماع برلماني بعد حالة الهلع التى شهدها مجلس الأمة التركي خلفية نقل طبيب البرلمان إلى الحجر الصحي بسبب الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وشهد يوم الجمعة الماضي نقل طبيب يعمل في البرلمان إلى المستشفى بعدما ظهرت عليه أعراض سعال حاد وارتفاع في درجات الحرارة وتم إخضاعه لفحص كورونا. وعلى الرغم من أن نتائج الفحوصات جاءت سلبية تم إبقاء الطبيب داخل المستشفى كإجراء احترازي.

نائب البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، كشف أمس الإثنين، أنه: “تم إلغاء اجتماع لجنة العدل الخاصة بالبرلمان التي كان من المقرر أن تقعد غدًا. سألت عن السبب، أوضحوا أن الاجتماع تم تأجيله حتى إشعار آخر، والسبب كورونا”.

في وقت سابق أفادت رئاسة البرلمان في بيان أن الطبيب خضع لفحوصات فيروس كورونا وجاءت نتيجة الفحوصات سلبية غير أن الطبيب لا يزال يقبع داخل المستشفى كإجراء احترازي مشيرة إلى التواصل مع جميع نواب البرلمان الذين زاروا الطبيب خلال الأسبوعين الأخيرين ومطالبتهم بعزل أنفسهم.

وقالت معلومات غير مؤكدة إن نحو 150 برلمانيا وضعوا قيد الملاحظة بسبب الاشتباه في إصابتهم؛ بينما يشتبه في أن البرلمانيين القادمين من العمرة هم السبب في دخول الفيروس إلى البرلمان.

وفرضت تركيا أمس حجرًا صحيًا كاملا، على 39 منطقة سكنية في 18 ولاية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان إن الحجر الشامل يطبق حاليا على بلدة واحدة و6 أحياء و28 قرية و4 مزارع في 18 ولاية من أصل 81 في عموم تركيا.

ومن جهة أخرى، جدد عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، الحديث عن ضرورة فرض حظر تجوال شامل، ملمحًا إلي إمكانية فرض حظر تجوال في إسطنبول وحدها إذا لم تفرض الحكومة حظرًا شاملا.

وخلال عشرين يوما حدث انفجار في أرقام ضحايا كورونا داخل تركيا، بعدما كان مسئولين في الحكومة يدعون إلى تطبيق النموذج التركي في التصدي لفيروس كورونا ويتفاخرون بعدم تسجيل حالات.

وحتى مساء الإثنين بلغ عدد إصابات كورونا في تركيا 10 آلاف و827 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغت وفيات كورونا 168 حالة، حتى الآن.

وكان البروفيسور المتخصص في علم الأحياء المجهرية سليم بادور، أوضح أن تحذيرات عدم الخروج من المنازل قد تستمر حتى نهاية عام 2021، موضحًا أنه يستند في توقعه إلى تقرير أعدته الكلية الإمبراطورية في إنجلترا وفقًا لحسابات رياضية.

وصدرت تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في تركيا عقب انتشار فيروس كورونا.

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