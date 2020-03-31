‎الهلال الأحمر التركي: قد نواجه أزمة في المستلزمات الطبية

أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس منظمة الهلال الأحمر التركي، كرم كينيك، إن الحكومة تعتمد حتى الآن على الخارج لتلبية احتياجاتها من المستلزمات الطبية -منتجات الوقاية والتعقيم-.

وكانت الحكومة التركية أعلنت الأربعاء الماضي قرارًا بإلغاء الضريبة الجمركية المضافة على “الكمامت الطبية” المستوردة وخفضت ضريبة استيراد “الكولونيا” بعدما زاد الطلب علي منتجات الوقاية والتعقيم مع تفشي فيروس كورونا، وستغل التجار ذلك في رفع أسعارها.

كرم كينيك قال: “نحن نعتمد على الخارج في القطاع الصحي. إذا نفد مخزوننا من المستلزمات الطبية داخل تركيا، سنكون في أزمة كبيرة”.

كرم كينيك أوضح أن منظمة الهلال الأحمر اتخذت استعداداتها تحسبًا لتحول الفيروس إلى وباء، مشيرًا إلى أنهم يستمرون في إنشاء المستشفيات الميدانية التي يتوقعون أن البلاد ستحتاج إليها خلال الأيام المقبلة.

كينيك أشار إلى أن خطوط إنتاج الكمامات الطبية، في تركيا لم تبدأ في العمل بعد، قائلًا: “لدينا مصنع لإنتاج الكمامات، أسسه الهلال الأحمر، لمواجهة الأسلحة الكيميائية والغازات خلال فترة الحرب العالمية الثانية. وأصدرنا قرارًا بالتشغيل وإنتاج هذه الأقنعة. ومن المقرر أن يبدأ العمل بنهاية شهر أبريل/ نيسان المقبل. قمنا بشراء ماكينات ذات إنتاجية عالية، ولكننا نحاول الآن حل مشكلات نقل الماكينة إلى تركيا. سيكون لدينا طاقة استيعابية كبيرة لإنتاج الأقنعة”.

وأوضح كينيك أن الفترة المقبلة ستشهد بدء تطبيق العلاج باستخدام البلازما من المرضى المتعافين، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر بالتعاون مع جامعة حاجت تابه بدأوا استقبال تبرعات بالبلازما من المواطنين الذين لا تحمل دمائهم فيروس كورونا.

ومع تزايد الطلب على الكولونيا والكمامت الطبية في تركيا في ظل انتشار فيروس كورونا، اختفت جميع منتجاتها من الأسواق، ثم بدات تظهر بأسعار مضاعفة، وقالت الشركات أنها تلقت في الأيام الأخيرة طلبيات كبيرة لتوفير المنتج للأسواق.

وحتى مساء الإثنين بلغت وفيات كورونا في تركيا 168 حالة، بالإضافة إلى 10 آلاف و827 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن.

وفرضت تركيا أمس حجرًا صحيًا كاملا، على 39 منطقة سكنية في 18 ولاية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان إن الحجر الشامل يطبق حاليا على بلدة واحدة و6 أحياء و28 قرية و4 مزارع في 18 ولاية من أصل 81 في عموم تركيا. وفق وكالة (الأناضول).

ومن جهة أخرى، جدد عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، الحديث عن ضرورة فرض حظر تجوال شامل، ملمحًا إلي إمكانية فرض حظر تجوال في إسطنبول وحدها إذا لم تفرض الحكومة حظرًا شاملا.

وكان البروفيسور المتخصص في علم الأحياء المجهرية سليم بادور، أوضح أن تحذيرات عدم الخروج من المنازل قد تستمر حتى نهاية عام 2021، موضحًا أنه يستند في توقعه إلى تقرير أعدته الكلية الإمبراطورية في إنجلترا وفقًا لحسابات رياضية.

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