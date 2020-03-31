‎كم مرة يجري أردوغان اختبار كورونا؟

أنقرة (زمان التركية)- قالت مصادر مطلعة إنه تقرر إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا (كوفيد- 19) على الوزراء والعاملين داخل قصر الرئاسة مرة واحدة كل أربعة أيام.

ويجري الرئيس التركي رجب أردوغان منذ أيام لقاءاته بالحكومة عن بعد عبر الدوئرة التلفزيونية.

يشار إلى أن أردوغان، تثار العديد من الأقاويل والادعاءات حول حالته الصحية منذ سنوات، وهناك مزاعم عن إصابته بسرطان القولون، الأمر الذي يجعله ضمن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وحتى مساء الإثنين بلغت وفيات كورونا في تركيا 168 حالة، بالإضافة إلى 10 آلاف و827 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن.

وفرضت تركيا أمس حجرًا صحيًا كاملا، على 39 منطقة سكنية في 18 ولاية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان إن الحجر الشامل يطبق حاليا على بلدة واحدة و6 أحياء و28 قرية و4 مزارع في 18 ولاية من أصل 81 في عموم تركيا. وفق وكالة (الأناضول).

ومن جهة أخرى، جدد عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، الحديث عن ضرورة فرض حظر تجوال شامل، ملمحًا إلي إمكانية فرض حظر تجوال في إسطنبول وحدها إذا لم تفرض الحكومة حظرًا شاملا.

وكان البروفيسور المتخصص في علم الأحياء المجهرية سليم بادور، أوضح أن تحذيرات عدم الخروج من المنازل قد تستمر حتى نهاية عام 2021، موضحًا أنه يستند في توقعه إلى تقرير أعدته الكلية الإمبراطورية في إنجلترا وفقًا لحسابات رياضية.

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