تركيا.. المحكمة الدستورية ترفض الإفراج عن برلماني سابق تجاوز 74 عامًا

أنقرة (زمان التركية) – رفضت المحكمة الدستورية في تركيا الطلب المقدم من البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية إلهان إيشبيلان، المعتقل بتهمة الصلة بحركة الخدمة.

المحامي الموكل عن إلهان إيشبيلان تقدم بطلب للمحكمة الدستورية للإفراج عن موكله مخافة إصابته بفيروس كورونا، موضحًا أنه يواجه خطر الإصابة بفيروس كورونا داخل السجون المكتظة، خاصة وأن عمره تجاوز 74 عامًا، مع معاناته من أمراض مزمنة، مطالبًا المحكمة بالإفراج عنه.

لكن أعضاء المحكمة الدستورية أصدروا قرارهم برفض طلب الإفراج عن إيشبيلان، موضحين في حيثيات الحكم أن السجن الذي يحتجز فيه في العاصمة أنقرة لا توجد به حالات إصابة بفيروس كورونا، وأنه بإمكانه الحصول على الخدمات الطبية داخل السجن.

يشار إلى أن نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، عمر فاروق جرجيرلي أوغلو أوضح قبل أيام أن أحد المعتقلين في السجن نفسه، يتجاوز عمره 70 عامًا، ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

ورغم إقرار قانون عفو عن السجناء في تركيا بغرض تخفيض أعداد السجناء مخافة تحول المعتقلات إلى بؤر لتفشي فيروس كورونا، إلا أن القانون لا يشمل السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي بسبب أنه توجه لهم في الغالب تهم “الإرهاب” التي يستثنيها القانون.

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