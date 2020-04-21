21 أبريل 2020

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تركيا: وضع 62 سجينا تحت العزل الصحي

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا: وضع 62 سجينا تحت العزل الصحي
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – وضعت السلطات التركية 62 سجينا داخل سجن “بوجا” بالعزل الصحي بعدما جاءت نتائج الفحوصات، التي خضع لها الحراس في السجون المختلفة، إيجابية.
وأعلنت نيابة إزمير أن نتائج فحوصات كورونا، التي خضع لها أحد السجناء داخل سجن بوجا، جاءت إيجابية وأنه تم عزل 62 سجينا داخل الزنزانة عينها بالمستشفيات بعدما ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا.
وأضافت نيابة إزمير في بيانها أن السجين ه.أ نُقل إلى عيادة السجن في الثالث عشر من أبريل/ نيسان الجاري لمعاناته من إسهال وإعياء مشيرة إلى تعقب سلسلة الإصابة بالفيروس داخل السجن بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمدينة.
وكان وزير الصحة التركي، عبد الحميد جول، قد أعلن في الثالث عشر من أبريل/ نيسان الجاري وفاة ثلاثة سجناء بالسجون المفتوحة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مفيدا أن السجون المغلقة لم تسجل أية إصابات وأن 14 واقعة إيجابية يواصلون تلقي العلاج داخل المستشفيات.

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