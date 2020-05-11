تركيا.. إصابة 84 بكورونا عقب مشاركتهم في جنازة

أنقرة (زمان التركية) – أصيب 84 شخصا بفيروس كورونا المستجد عقب مشاركتهم في جنازة بأحد الأحياء ببلدة إيبك يولو بولاية فان شرق تركيا، وهو من ضمن الأحياء التي تم فرض حجر صحي على سكانه قبل 6 أيام في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

وذكرت ولاية فان في بيان رسمي أن نتائج الفحوصات التي أجرتها الفرق الطبية للمشاركين في الجنازة بحي أورتانجا كشفت ارتفاع عدد المصابين بالفيروس من بين المشاركين في الجنازة إلى 84 مصابا.

ودعت الولاية في بيانها إلى الإبلاغ عن الفعاليات الجماعية كالجنازات والتعازي الجماعية، قائلة: “إبلاغكم عن منظمي مثل هذه الفعاليات من خلال الاتصال بالشرطة على رقم 155 وقوات الدرك على رقم 156 يحمل أهمية كبيرة في تصدينا للفيروس وحماية صحة المجتمع. يجب أن لا ننسى أننا نمر بفترة خطيرة ويجب أن لا نغادر منازلنا إلا عند الضرورة. ويتوجب علينا ارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الشوارع التي نخرج إليها عند الضرورة القصوى. دعونا نحافظ على التباعد الاجتماعي حتى مع أفراد الأسرة داخل المنزل خلال هذه المرحلة. دعونا نتبع القواعد ونساعد الموظفين بمدينتنا التي تطبق حظرا للتجوال لمدة يومين”.

وارتفعت أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا حتى مساء الأحد إلى 138 ألفًا و657 حالة إيجابية، فيما ارتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 3786 حالة وفاة.

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