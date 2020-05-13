الجامعة العربية تنكس علمها حدادًا على الشاذلي القليبي

القاهرة (زمان التركية)ــ نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي، الذي وافته المنية صباح اليوم في تونس.

وتوجه الأمين العام بالعزاء لأسرة الفقيد وللشعب التونسي، مؤكداً أن الأمة العربية فقدت سياسياً عروبياً مخلصاً، لعب دوراً مهماً في مرحلة استثنائية من تاريخ الجامعة العربية المعاصر، فضلاً عن اضطلاعه بمهام سياسية كبيرة في بلده تونس.

وقال أبو الغيط إن القليبي تمكن من الحفاظ على استمرارية عمل الجامعة في ظل الظروف الصعبة التي واجهت العمل العربي المشترك في فترة توليه المسئولية خلاا عقد الثمانينات، وهو ما عزز من القدرة المؤسسية الكبيرة للجامعة العربية على البقاء والتكيف مع الأزمات، والاستمرار في خدمة الأمة مهما كانت الظروف.

هذا وقد وجه الأمين العام بتنكيس علم الجامعة العربية حداداً علي رحيل السيد القليبي.