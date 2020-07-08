زيادة جديدة بأسعار البنزين في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – طبقت الحكومة التركية زيادة جديدة على أسعار البنزين اعتبارًا من منتصف ليل أمس الثلاثاء بعد يوم من زيادة سعر السولار.

نقابة ملاك محطات الطاقة والبترول والغاز (EPGİS) أعلنت، أنه تقرر تطبيق زيادة جديدة في أسعار البنزين بقيمة 10 قروش للتر الواحد.

بيان النقابة أوضح أن سعر لتر البنزين في العاصمة أنقرة ارتفع من 6.34 ليرة تركية إلى 6.44 ليرة تركية، أما في إسطنبول فسيرتفع من 6.28 ليرة إلى 6.38 ليرة، أما مدينة إزمير فيرتفع من 6.36 إلى 6.46 ليرة.

وكان اتحاد مالكي محطات الطاقة والغاز في تركيا أعلن ارتفاع تطبيق زيادة في سعر لتر الديزل بنحو 10 قروش بداية من منتصف ليل الإثنين.

وبهذا ارتفع سعر لتر الديزل في إسطنبول إلى 5.92 ليرة وفي أنقرة وإزمير إلى 5.99 ليرة، وكان متوسط سعر لتر الديزل ارتفع مطلع هذا الشهر في أنقرة من 5.77 ليرة إلى 5.87 ليرة.

وأوضحت نقابة ملاك محطات الطاقة أن تغييرأسعار المحروقات يتعلق بسعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية.

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