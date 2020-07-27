القاهرة (زمان التركية)ــ دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية القادة الصوماليين إلى التمسك بروح التوافق الوطني، وعدم التراجع عن اتفاق مؤتمر طوسمريب.

وقالت الأمانة في بيان إنه تدعو بخاصة إلى التمسك بالاتفاق “الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين رئيس جمهورية الصومال الاتحادية رؤساء الولايات الاتحادية في مدينة طوسمريب عاصمة ولاية جلمدغ يومي 11-12 من شهر يوليو الجاري، بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر، مع ضمان مشاركة جميع الأطراف الصومالية ذات الصلة في رسم نموذج انتخابي يصب في صالح تطوير مسيرة بناء الدولة الصومالية، واستمرار التعاون بين قادة الصومال من أجل تحقيق تطلعات الشعب الصومالي نحو حياة مستقرة وآمنة”.

ووقالت الجامعة العربية إنها تقف إلى جانب الجهود الصومالية الرامية إلى تحقيق الوفاق الوطني الشامل، ومواجهة تحديات التنمية، ومكافحة الإرهاب.

وقرر مجلس الشعب الصومالي يوم 25 يوليو/ تموز الجاري حجب الثقة عن الحكومة الفيدرالية، وهناك مداولات جارية حاليا لتشكيل حكومة جديدة تتولى مواصلة الأوليات الرئيسية للبلاد وفي طليعتها دعم الأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب، والتوصل إلى وفاق وطني بين الحكومة الاتحادية والولايات، وتحقيق التنمية الشاملة، ومواجهة الكوارث الإنسانية.

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