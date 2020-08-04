القاهرة (زمان التركية) – أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن خالص تعازيه للبنان واللبنانيين إثر سقوط ضحايا ومصابين جراء التفجيرات المروعة التي هزت العاصمة اللبنانية مساء اليوم مُتمنياً سرعة الشفاء للجرحى والمصابين.

وأكد مصدر مسؤول بالامانة العامة علي أهمية سرعة استجلاء الحقيقة في شأن المسئولية عن وقوع التفجيرات والمُتسببين فيها، والتي من شأنها بكل اسف مفاقمة تعقيدات الوضع اللبناني ورفع مستوي خطورة الأزمة المُركبة التي يمر بها هذا البلد منذ فترة.

وأكد المصدر علي دعوة الامين العام الي أهمية التضامن العربي والدولي مع الشعب اللبناني المنكوب في هذه الظروف الصعبة، ومتمنياً السلامة لهذا البلد العربي العزيز.