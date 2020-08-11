أثينا (زمان التركية)ــ قررت اليونان طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي مع تصاعد التوترات مع تركيا بشأن الحدود البحرية بعد أن أرسلت أنقرة سفينة مسح جنوب جزيرة كاستيلوريزو.

وأعلنت تركيا أمس الاثنين وصول سفينة الاستكشاف الزلزالي أوروتش رئيس إلى شرق البحر المتوسط ​​بعد تعليق جهود الاستكشاف في المنطقة في 25 يوليو.

وتم الإعلان عن القرار اليوناني بعد اجتماع اليوم الثلاثاء لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس مع وزير الخارجية نيكوس ديندياس.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن في وقت سابق الثلاثاء، أن بلاده ستصدر تراخيص للتنقيب في مناطق جديدة من البحر الأبيض المتوسط ​​بحلول نهاية أغسطس الجاري وستواصل عملياتها في المنطقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني إن وزارة الخارجية ستطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي. وفق وكلة الأنباء اليونانية.

واليوم دعا زعيم المعارضة الرئيسي في اليونان أليكسيس تسيبراس خلال لقاء مع رئيس الحكومة إلى منع سفينة المسح التركية من الحفر جنوب جزيرة كاستيلوريزو وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي لمناقشة التوترات المتزايدة في شرق البحر المتوسط.

وقالت المفوضية الأوروبية في وقت سابق إنها تقف في تضامن كامل مع أعضاء الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص ودعت إلى الحوار بشأن نزاع شرق البحر المتوسط ​​، والذي وصفه متحدث باسمه بأنه مقلق للغاية.

وبحسب إشعار “نافتكس” للبحرية التركية ستقوم السفينة “أوروتش رئيس” وسفينتان أخرتان بأعمال تنقيب بالمنطقة بداية من 10 وحتى 23 أغسطس الجاري.

وتأتي التحركات التركية عقب إعلان أثينا والقاهرة إبرام اتفاق بحري يحدد مناطق الصلاحية الاقتصادية لكل منهما في البحر المتوسط.

كان الرئيس رجب أردوغان قد أدلى بتصريحات يوم الجمعة اعترض خلالها على اتفاقية ترسيم الحدود التي أعلنت اليونان ومصر توقيعها قبلها بيوم، وقال ردا على ذلك أن بلاده “عاودت استئناف أعمال التنقيب نظرا لعدم التزام الأطراف الأخرى بوعودها” مشيرا إلى عدم اعترافه بالاتفاقية.

ولم يستبعد بيتر ستانو الناطق باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الاستجابة لطلب اليونان عقد اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية للرد على التهديدات التركية في شرق المتوسط، موضحاً في الوقت نفسه أن الاجتماع غير الرسمي المقرر مسبقاً في برلين يوم 27 سيكون فرصة ملائمة لمناقشة الأمر ذاته.

وقال الناطق إن وزراء الخارجية في الاتحاد بصدد مناقشة طيف واسع من الإجراءات الممكن اتخاذها في حال استمرت تركيا في إحداث توتر بالمتوسط.

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