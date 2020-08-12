أنقرة (زمان التركية) – قرر نائب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب الديمقراطية والتقدُّم علي باباجان الرد على استهزاء الرئيس رجب أردوغان أردوغان به.

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وكان أردوغان قال متهكما على خطة اقتصادية طرحها باباجان لإنقاد الاقتصاد التركي المتراجع، إن حكومة العدالة والتنمية منحت قرضا لصندوق النقد الدولي في الماضي بينما باباجان يريد إعطائه الآن دروسًا في الاقتصاد.

وقال باباجان وزير الاقتصاد الأسبق في حكومة أردوغان تعليقا على ذلك: “لقد سلمت الإدارة الاقتصادية للبلاد لمن جاء بعدي، وعندها كانت تركيا قادرة فعلا على تقديم قرض لصندوق النقد الدولي، ولكن الدولة اليوم أصبحت تطلب المساعدات من المواطنين”، في إشارة منه إلى إعلان أردوغان حملة لجمع تبرعات من المواطنين من أجل مكافحة تداعيات أزمة كورونا بتحت عنوان “نحن نكفي أنفسنا يا تركيا”.

أردوغان كان قد قال قبل يومين خلال مؤتمر صحفي في إشارة منه إلى باباجان: “لقد طلب صندوق النقد الدولي منّا 5 مليارات دولار أمريكي. وزير الاقتصاد آنذاك (علي باباجان) سألني، هل نقدم لهم القرض؟ قلت له: نعم فلنعطهم القرض.. هذا الشخص الآن أسس حزبا سياسيا، ويعطينا دروسًا في الاقتصاد”.

ونشر باباجان عبر تويتر، خبرا سبق أن نشرته وكالة الأناضول للأنباء الحكومية التركية بعنوان: “باباجان يسدد آخر أقساط صندوق النقد الدولي”.

الخبر يقول: “تركيا بعد 19 عامًا كاملا، وللمرة الأولى، سددت آخر أقساطها لصندوق النقد الدولي في 14 مايو/ أيار 2013، ولم تعد مدانة للصندوق”.

ثم عقب باباجان على خبر الوكالة: “نعم أوافق السيد رئيس الجمهورية الرأي. ولكن حينما سلمت الإدارة الاقتصادية لمن جاء بعدي، كان اقتصادنا في وضع يمكّنه من إقراض صندوق النقد الدولي، ولكن بلادنا اليوم أصبحت تطلب المساعدات من المواطنين. الاقتصاد مسؤوليتنا جمعيًا. نحن لا نعطي دروسًا لأحد؛ نحن نقدِّم اقتراحات بالحلول حتى يستقيم حال بلدنا”.

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