أنقرة (زمان التركية) – كُشف الستار عن تصنيف شنغهاي لأفضل الجامعات عالميا لهذا العام، حيث غابت الجامعات التركية عن أفضل 400 جامعة بالقائمة الخاصة بعام 2020.

وتمكنت 11 مؤسسة تعليمية تركية من الدخول ضمن التصنيف الذي ضم أفضل ألف جامعة عالميا، حيث ذكر موقع يورونيوز أن جامعة إسطنبول جاءت ضمن الجامعات التي وقع ترتيبها بين المرتبين 401 و500 وتم تصنيفها كأفضل جامعة تركية. وجاءت جامعة حاجي تبة ضمن الجامعات التي وقع ترتيبها بين المرتبتين 601 و700 تلتها جامعة إسطنبول التقنية التي جاءت ضمن الفئة عينها.

وجاءت جامعات مرمرة وأرجياس وغازي ضمن الجامعات التي وقع ترتيبها بين المرتبتين 901 و1000.

ولم تشهد المراكز الخمسة الأولى بالتصنيف أي تغييرات مقارنة بتصنيف عام 2019، حيث تصدرت جامعة هارفرد الأمريكية القائمة تلتها جامعتا ستاندفورد وكامبردج البريطانية. وكانت المرتبة الرابعة من نصيب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في حين جاءت جامعة كاليفورنيا بيركلي في المرتبة الخامسة.

واعتمد تصنيف شانغهاي على عدد المقالات الأكاديمية والنجاحات الدولية.

هذا ويتضمن تصنيف شنغهاي أفضل 2000 جامعة عالميا وفقا لهذه المعايير غير أن القائمة المعلنة تقتصر على أفضل 1000 جامعة عالميا.

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