أنقرة (زمان التركية) – تعرض جندي في القوات المسلحة التركية، للاعتداء على يد زملائه، الذين اتهمهم بمحاولة قتله بسبب حديثه باللغة الكردية، فيما قال له قائده في الوحدة: “أنت إرهابي”.

الجندي دوغان تشاتين أوضح أن الواقعة حدثت في 15 أغسطس/ آب الماضي، حيث تعرض لمعاملة عنصرية وللضرب المبرح من قبل زملائه في الوحدة العسكرية بسبب تحدثه باللغة الكردية ودفاعه عن تدريس اللغة الكردية.

الاعتداء على تشاتين تم بأخمص السلاح، مما تسبب له في كسور في عظام الجبهة والأنف، بالإضافة إلى تهتك في الأنف والجبهة، وشروخ في القفص الصدري، وتورم في منطقة الفخذ.

تشاتين أوضح أنه أجريت له عملية جراحية، وبعد خروجه التقى بمسؤولين من وزارة العدل ورئاسة أركان القوات المسلحة، إلا أنه لم يحصل على أي نتائج، مما دفعه للتقدم ببلاغ ضد المتسببين في الحادث.

واتهم تشاتين زملائه بمحاولة القتل عن طريق الضرب المبرح، وتعمد الإصابة، والسخرية، والتهديد، والسب والقصف، وتلفيق التهم، والعنصرية العرقية، كما ذكر أن قائده في الوحدة قال له “أنت إرهابي”.

يذكر أن الحكومة التركية تحظر استخدام اللغة الكردية للدراسة حتى في مدارس المدن ذات الأغلية الكردية، كما تحظر تعليق أي لافتات تحمل كلمات أو عبارات كردية، بالإضافة إلى حظر تدريس اللغة الكردية في مراكز اللغات.

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