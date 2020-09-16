أنقرة (زمان التركية) – يستعد الدولار لتسجيل رقم قياسي جديد أمام الليرة بعد ارتفاعه إلى 7.50 ليرة صباح اليوم الأربعاء.

واستهل الدولار تعاملات اليوم عند مستوى 7.49 مسجلا تراجعا قبيل اجتماع البنك الفيدرالي وذلك بعدما تجاوز 7.49 ليرة مع إغلاق الأسواق بالأمس،لكنه ارتفع مجددا إلى 7.50 ليرة.

ويواصل مؤشر الدولار الارتفاع على مدار50 يوما الأخيرة.

وعلى الصعيد الآخر استهل اليورو تعاملات اليوم عند مستوى 8.89 ليرة بعدما تجاوز بالأمس 8.90 ليرة.

واستهلت الأسواق العالمية التعاملات بشكل إيجابي بفضل الدعم الناجم عن التطورات المتعلقة بطرح لقاح فيروس كورونا المستجد في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وكان الدولار قد استهل تعاملات اليوم عند مستوى 7.47 -7.48 ليرة من ثم عاود الارتفاع بتزايد التعاملات في الأسواق.

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