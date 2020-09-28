أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي بجريدة يني شفق التركية، يوسف كابلان، إن تركيا باتت محاصرة من جميع الاتجاهات وأنها مضطرة لتحسين علاقاتها مع مصر إلى حد معين خلال المرحلة الحالية.

وأوضح كابلان أن قطع تركيا علاقاتها مع مصر كان قرارا خاطئا، قائلا: “بالتأكيد سنعارض الانقلابات والانقلابيين وموقف تركيا هو موقف سيتم تقديره واحترامه في مصر، لكن النتيجة ليست لصالح أشقائنا المصريين”.

وأضاف كابلان أن تركيا مضطرة لإقامة علاقات مع جميع الفئات في مصر باعتبارها دولة وريثة عثماني، قائلا: “في الواقع هذا هو السلوك الحسن بالنسبة لتركيا ولسلامة مصر. دعونا لا ننسى أن من يسيطر على مصر سيسيطر على العالم. كان الوضع هكذا في الماضي ولا يزال كذلك بنسبة كبيرة في الوقت الحالي. حكام مصر بدءا من الاسكندر وسيزار وصولا إلى السلطان يافوز ونابليون حكموا العالم. هدفنا لم ولن يكون السيطرة على مصر. أردت فقط أن أشير إلى موقع مصر التاريخي والاستراتيجي”.

وأكد كابلان أن قطع العلاقات مع مصر سيؤثر سلبا على العلاقات مع جميع دول المنطقة وأن إقامة علاقات قوية مع مصر سيعزز من إمكانية التدخل كدولة شقيقة في الأخطاء المرتكبة داخل البلاد وسيزيد من فرص التعاون في تحديد مصير المنطقة، مشيرا إلى أنه في حال نجاح تركيا في تأسيس علاقات مع مصر على المستويات المختلفة فإن هذه العلاقات ستسهم في إنهاء الحصار المفروض على تركيا على المديين المتوسط والبعيد.

هذا وذكر كابلان أن تركيا دولة قوية من الناحية المادية بقدر لم يسبق له مثيل وأن تركيا الحالية دولة قوية جدا مقارنة بما كانت عليه قبل قرن من الآن، قائلا: “لكن أرى أنه من المهم التيقظ دائما، فنحن دخلنا الحرب العالمية الأولى بفعل مكيدة وسياسة الأمر الواقع . على أن تركيا أن تظل شامخة لكن يتوجب عليها أيضا التيقّظ دائما. ودعونا ألا ننسى أننا نواجه حصارا شديدا جدا”.

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