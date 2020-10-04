‏إسطنبول (زمان التركية) – نظَّم العاملون في شركة “AtlasGlobal” للطيران والخطوط الجوية التركية، وقفة أمام منزل مالك الشركة رجل الأعمال علي مراد أرصوي، مطالبين بمستحقاتهم المالية.

ومالك الشركة هو شقيق وزير السياحة التركي نوري أرصوي.

الشركة كانت قد أعلنت وقف رحلاتها الجوية اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بعد أن وصلت ديونها إلى 220 مليون ليرة تركية، وطلبت إعلان إفلاسها في فبراير/ شباط الماضي.

العاملون في الشركة قالوا إنهم لم يحصلوا على رواتبهم عن الفترة التي سبقت إعلان إفلاس الشركة، وكذلك التعويضات القانونية لهم.

10 aydır paralarımızı vermeyen Murat Ersoy’un kapısına dayandık! Hakkımızı ver! @AliMuratErsoy https://t.co/MLDRPDLzfa — A.Z.A.P Atlas Zedeler Adalet Platformu ✈ (@Atlasmagdurlari) October 3, 2020

نظم موظفوا الشركة المفلسة وقفة احتجاجيه أمس السبت أمام منزل رجل الأعمال علي مراد أرصوي، مالك الشركة، في منطقة صارير بالشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول، مطالبين إياه بسداد رواتبهم المتأخرة منذ 10 أشهر.

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