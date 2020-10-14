إسطنبول (زمان التركية)ــ أعلنت فرق مكافحة جرائم التهريب التابعة لإدارة شرطة اسطنبول ضبط 15 طنا من المواد المستخدمة في إنتاج المشروبات الكحولية المغشوشة في مختلف مناطق اسطنبول.

وتم ضبط 6 أطنان في أفجيلار، و7 أطنان في باشاك شهير و2 طن في مناطق أخرى.

لوحظ أن بعض المواد كانت مخزنة في علب لمستحضرات التجميل. وعرضت المواد المضبوطة على الصحافة في مستودع المديرية.

تم اعتقال العديد من الأشخاص وأودع 7 من منهم السجن.

وكانت السلطات التركية أعلنت أنها ضبطت في عمليات أمنية بجميع أنحاء البلاد أمس الثلاثاء 1552 زجاجة و3 آلاف 232 لترًا من المشروبات المهربة / المقلدة ، 12 ألفًا 287 لترًا من الكحول الإيثيلي.

ولا تزال أعداد الوفيات بسبب تناول المشروبات الكحولية المغشوشة في تزايد منذ التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وارتفعت وفيات المشروبات الكحولية المغشوشة، التي شهدتها ثمان ولايات تركية، إلى 45 وفاة في حين يواصل 50 مصابا تلقي العلاج داخل المستشفيات.

ويُزعم أن الوفيات ناجمة خلط الكحول الميثيلي بمشروبات كحولية أنتجت بطريقة غير مشروعة.

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