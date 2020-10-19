أنقرة (زمان التركية) – رفض البرلمان التركي بأصوات حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية المقترح الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض لمناقشة اعتماد أساليب تمنع أو تقلل من خسائرحرائق الغابات بولاية هاتاي التي تسببت مؤخرا في تدمير مساحة 350 هكتارًا.

البرلمانية عن هاتاي، سوزان شاهين، تقدمت نيابة عن تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري في البرلمان بمقترح لمناقشة أنظمة السلامة الخاصة بالحرائق ومناقشة حلول لحماية الغابات والتدخل مبكرا ضد الحرائق، غير أن البرلمان رفض المقترح المشار إليه نتيجة لتصويت نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بالرفض.

شاهين قالت إن المقترح يهدف إلى إخماد حرائق الغابات بأقل أضرار ممكنة. وفي كلمتها لسائر نواب البرلمان أفادت شاهين أن العديد من المواطنين فقدوا أعمالهم ومنازلهم عقب الحرائق الأخيرة التي شهدتها هاتاي ولم يعودوا يمتلكون سوى الملابس التي يرتدونها.

وأضافت شاهين أنه يتوجب على الحكومة اعتبار بلدة “هالان” التي اندلعت بها حرائق في 15 منطقة وأضرت بأكثر من 500 أسرة كمنطقة كوارث وتقديم الدعم للمواطنين المتضررين وسداد الأضرار المادية وأداء مسؤوليتها الدستورية.

وأوضح المقترح أن إحصاءات الإدارة العامة للغابات تشير إلى أن وقوع 4 آلاف و700 حريق خلال العامين الأخيرين تسببا في تدمير مساحة 17 ألف و824 بالكامل وتحويلها إلى رماد، مشددا على ضرورة أن تكون الدراسات التي سيتم إجراؤها لمواجهة حرائق الغابات مشتركة بين التخصصات المعنية والانتهاء من مسارات حرائق الغابات فورا من أجل التدخل مبكرا ضد الحرائق.

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