أنقرة (زمان التركية) – واصل نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، توجيه انتقادات حادة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، خاصة فيما يتعلق بفشله في إدارة الأزمة الاقتصاجية التي تتعرض لها البلاد منذ أكثر من عام.

قال باباجان في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العام الأول لحزبه، موجهًا خطابه للحكومة: “لقد أغرقتم الاقتصاد، والآن بدأتم تضرون وتتلاعبون بصحة المواطن. ماذا تريدون من شعب هذا البلد يا ترى؟”، مطالبًا المواطنين بالفخوف من حكام لا يشعرون بثقل مهمة الإدارة الملقاة على كواهلهم.

باباجان أعاد للأذهان أنه انطلق مع أردوغان لتأسيس حزب العدالة والتنمية قبل 18 عامًا لكسب تأييد القطاع العريض من المجتمع، تأتي الطبقات الفقيرة والمهمشة في مقدمتهم، لكن الحزب بات اليوم يوزع ثروات البلاد بين زمرة قليلة موالية له دون غيرهم.

وأكد باباجان أن تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية، والسياسات والإجراءات التي يدعي هذا التحالف الحاكم أنها قومية ووطنة، لا تمتّ بصلة إلى القومية والوطنية، وأضاف: “بل القومية هي أن يتمتع كل مواطن بإمكانية العيش بحرية والتمتع بحقوقه كما يشاء على أساس المواطنة دون تمييز على أي أساس آخر. القومية الحقيقية هي عدم التلاعب بأرواح المواطنين بدعوى مصالح قومية.. القومية الحقيقية هي تجنب سرقة آمال ومستقبل الشباب”.

كما علق باباجان على الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تواجهها تركيا في السنوات الأخيرة قائلًا: “لا يمكن حل جميع الأزمات التي نواجهها اليوم إلا إذا استطاع الأمة والعمال والمستثمرون النظر للمستقبل بأمان وثقة. ولكن لم يبق لدى الحكومة الحالية قابلية لخلق مناخ الثقة والأمان هذا أبدًا. وإذا غاب هذا المناخ غابت معه أيضًا الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وستنهار عندها ستنهار العملة المحلية أمام الدولار والعملات الأخرى، وستزيد البطالة، وسيزيد الفساد بشتى أنواعه”.

باباجان تابع قائلاً: “أنتم تضعون قيودًا على جميع حريات المواطن. وقد أغرقتم الاقتصاد. ولكنكم لا تكتفون بهذا القدر، بل بدأتم الآن تضرون وتتلاعبون بصحة المواطن، إذ لا تعلنون الأرقام الحقيقية لإصابات ووفيات فيروس كورونا. ماذا تريدون من شعب هذا البلد؟ يجب علينا أن نخاف ممن لا يرون إدارة الدولة أمانة ومسؤولية كبرى”، وفق تعبيره.