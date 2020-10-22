أنقرة (زمان التركية)ــ انخفض إجمالي ودائع العملات الأجنبية في بنوك تركيا بمقدار 412 مليون دولار الأسبوع الماضي إلى 246 مليار و907 ملايين دولار، في الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر.

كما انخفض إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بالليرة في الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر، 114.5 مليون ليرة الأسبوع الماضي إلى 3 تريليونات و 601.4 مليار 368 مليون 933 ألف ليرة.

في حين بلغ حجم ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية 218 ملياراً و 123 مليون دولار، منها 136 ملياراً و 39 مليون دولار من هذا المبلغ ودائع لأشخاص حقيقيين محليين و82 مليار 84 مليون دولار كيانات قانونية محلية.

انخفضت القروض التجارية المقسطة

في غضون أسبوع، انخفضت القروض الاستهلاكية في البنوك بنسبة 0.15 في المائة إلى 629 مليار 293 مليون 324 ألف ليرة. وانخفضت القروض التجارية المقسطة بنسبة 0.07٪ لتصل إلى 548 مليار 461 مليون 661 ألف ليرة. في نفس الفترة، انخفض رصيد بطاقات الائتمان بنسبة 0.42 في المائة إلى 181 مليار 772 مليون 223 ألف ليرة.

انخفض إجمالي حجم قروض القطاع المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي التركي، بمقدار مليار 150 مليون 347 ألف ليرة في الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر إلى 3 تريليون 454 مليار 336 مليون 479 ألف ليرة.

ارتفع إجمالي حجم القروض بنسبة 39.64 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يذكر أن البنك المركزي التركي فقد جزءا من رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي في سبيل منع انهيار الليرة، التي فقدت من 25 بالمئة من قيمتها منذ مطلع العام.

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