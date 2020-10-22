أنقرة (زمان التركية) – تضمن مشروع الموازنة الجديدة لعام 2021، المقدم من حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى لجنة الخطة والموازنة في البرلمان؛ زيادة في راتب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

وأثار الحزب الحاكم جدلا بسبب زيادة مخصصات رئاسة الجمهورية في مشروع الميزانية للعام المقبل بقيمة 886 مليون ليرة تركية، ليصل الإجمالي 4 مليارات و39 مليونًا و453 ألف ليرة تركية.

نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان، أوزجور أوزيل، علَّق على مشروع قانون الموازنة الجديدة من خلال منشورات على حسابه في تويتر، موضحًا أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان سيحصل على زيادة في راتبه الشهري بنسبة 8.3%.

يأتي ذلك في ظل دعوات الرئيس رجب أردوغان المواطنين إلى التحلي بالصبر في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا.

وقال أوزيل: “بحسب مشروع الموازنة المقدم إلى البرلمان، يزيد راتب طيب أردوغان بنحو 5.3%، ليصبح 88 ألف ليرة تركية. الزيادة بلغت 6 آلاف و750 ليرة تركية، أي ما يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور. كما زادت ميزانية الرئاسة بنحو 28.1%؛ وفي المقابل يطالبون المواطن بالصبر”.

وكان البرلماني عن حزب العمال التركي، باريش أتاي، قد قال إن أردوغان ينفق بمفرده 4.5 ملايين ليرة يوميا وليست النفقات السرية داخلة في هذا المبلغ.

ومن المقرر أن يتم مناقشة بنود موازنة العام المقبل لمدة شهرين داخل لجنة الخطة والموازنة، على أن يتم فحص وتدقيق ميزانيات الوزارات واحدة تلو الأخرى.

–