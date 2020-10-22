القاهرة (زمان التركية)ــ استقبلت ميناء الأسكندرية اليوم الخميس دفعة جديدة من عربات قطار السكك الحديدية روسية الصنع ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة، في إطار تحديث منظومة السكك الحديدية في مصر.

واستلمت مصر اليوم 18 عربة قطار جديدة ليرتفع إجمالي العربات الواردة إلى 121 عربة، في أضخم صفقة بتاريخ سكك حديد مصر.

وكانت هيئة السكك الحديدية المصرية وقعت مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري صفقة بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل قال إن العربات الـ 18 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وأن هناك 17 عربة جديدة أخرى ستصل قبل نهاية هذا الشهر على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35 عربة شهريا، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد. وفق بوابة الأهرام الإلكترونية.

وأشار الوزير إلى أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، أن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي ب السكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول 3 قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما سيساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

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