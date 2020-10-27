عمان (زمان التركية)ــ يجب على كل شخص أخذ قسط كافي من الراحة والنوم ما لا يقل عن 6 إلى 7 ساعات، وإلا قد يؤثر قلة النوم سلبًا على الصحة.

ما هي أهم فوائد النوم المبكر؟

فوائد النوم عديدة سنذكرها في ما يأتي:

الحفاظ على صحة القلب

وفق مقال من موقع (ويب طب) يعد الأشخاص الذين لا يحظون بساعات نوم كافية أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول، وبالتالي التأثير سلبًا على صحة القلب.

على عكس الأشخاص الذين ينامون ما بين 7 إلى 9 ساعات حيث يحظون بمعدلات منتظمة من ضغط الدم والكوليسترول.

الوقاية من الإصابة يالسرطان

أحد فوائد النوم المبكر هو الوقاية من السرطان خصوصًا سرطان الثدي والقولون.

ويعود ذلك إلى دور هررمون الميلاتونين بوقف نمو الخلايا السرطانية، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

ويقل إفراز هذا الهرمون مع ازدياد التعرض للضوء، لذلك يجب النوم لعدد ساعات كافية حتى يبقى إفراز هورمون الميلاتونين بمعدلاته الطبيعية.

الحفاظ على الوزن

قد يزيد تناولك لوجبات الطعام في حال قررت السهر، أو عدم أخذ كمية كافية من النوم.

حيث يزيد إفراز الهورمون المسؤول عن زيادة الشهية ويقل إفراز الهرمون المسؤول عن الشعور بالشبع عند انخفاض عدد ساعات النوم.

وهنا تكمن فائدة النوم المبكر بتجنب ما ذكر أعلاه، وبالتالي الحفاظ على الوزن من الزيادة.

زيادة التركيز

يحتاج كل منا للتركيز للقيام بوظائفه اليومية أو حل مشاكله المعقدة.

لزيادة التركيز والقيام بالأعمال الموكلة على أكمل وجه يجب أخذ قسط كافي من الراحة.

تعزيز عمل جهاز المناعة

أحد فوائد النوم المبكر هو تعزيز عمل بروتينات وخلايا الجهاز المناعي، بحيث يصبح أكثر قدرة على مقاومة الأمراض.

كما أنه يصبح أكثر قدرة على التعرف على الأجسام الغريبة التي قامت بمهاجمة الجسم، وبالتالي التخلص منها.

التخلص من التوتر والضغط النفسي

يصبح الشخص أكثر غضبًا وعنفًا عندما لا يحصل على عدد ساعات نوم كافي.

وذلك على عكس ما يفعله النوم المبكر فهو يساعد في التخلص من الأفكار والطاقة السلبية، مما يخفف التوتر والضغط النفسي.

تحسين العلاقات الاجتماعية

لا بد أن النوم المبكر يحسن المزاج مما ينعكس إيجابًا في العلاقات الاجتماعية مع المحيطين من الأصدقاء والزملاء.

وبالتالي بعد قرائتك لهذا الكم من الفوائد للنوم المبكر يجب أن تكون قد تحمست لتغيير نظام حياتك وأخذ قسط كافي من النوم.

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