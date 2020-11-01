أنقرة (زمان التركية) – قدم عدد من المسلمين من الجالية التركية في فرنسا خلال زيارة إلى إحدى الكنائس واجب العزاء عقب وفاة ثلاثة أشخاص في حادث الطعن الذي وقع بكنيسة في مدينة نيس الفرنسية.

وزار أعضاء جمعية “بلتود” للحوار والصداقة في بلجيكا إحدى الكنائس لتقديم واجب العزاء، وأعلنوا إدانتهم حادث الطعن.

وعرض أعضاء الجمعية المتعاطفة مع حركة الخدمة على الكنيسة المناوبة على حراسها أثناء أدائهم للطقوس، ما أثار شعور المسؤولين والقائمين على الكنيسة، معلنين أنهم سيضعون وردة بيضاء على مدخل الكنيسة برفقة رسالة تحمل عبارات “مبادرة من الأشقاء المسلمين”.

وسأل المتطوعون مسؤولي الكنيسة عن كيفية مساعدتهم وما بإمكانهم تقديمه لهم، حيث طالب مسؤولو الكنيسة المتطوعين بالتكاتف وتقديم المزيد من الإحسان والدعاء لبعضهم البعض.

هذا وسيشارك المتطوعون في تقديم الحلوى ضمن 600 عبوة طعام يتم توزيعها على المشردين تحت مظلة الكنيسة كل يوم جمعة.

يُذكر أن المفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن كان قد نشر رسالة بالأمس أدان خلالها حادث الطعن الذي شهدته مدينة نيس الفرنسية وقدم واجب العزاء للمسيحيين وعلى رأسهم الشعب الفرنسي.

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