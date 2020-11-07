بنسلفانيا (زمان التركية) – أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد منافسة شرسة أمام الرئيس الحالي ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

بايدن قال على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سأكون رئيسًا لكل الأمريكيين، ولدينا الكثير من العمل… أيها الأمريكيون لقد شرفتموني باختياري رئيسًا لهذا البلد”.

وأعلنت قناة (CNN) جوزيف بايدن هو الرئيس الأمريكي السادس والأربعون، وأنه للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي تصبح كاميليا هاريس المهاجرة أمريكية السمراء من أصول آسيوية ولاتينية نائبًا للرئيس الأمريكي.

وكالة “أسوشيتد برس” كانت قد أعلنت قبل قليل حصول بايدن على 284 صوتًا، مقابل 214 صوتًا للرئيس الخاسر دونالد ترامب.

وبهذا الفوز يصبح بايدن أكبر رئيس أمريكي منتخب سنًا، بعد ترامب، الذي شهدت فترة رئاسته العديد من القضايا الشائكة كان أبرزها سحب القوات الأمريكية من سوريا، وغلق ملفات الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية وبناء جدار عازل على الشريط الحدودي مع المكسيك، فضلًا عن قراره الخاص بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وكذلك الاعتراف بهضبة الجولان باعتبارها أراضي إسرائيلية.