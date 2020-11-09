أنقرة (زمان التركية) – وصف حزب اليسار التركي، وزير الخزانة والمالية بيرات ألبيراق المستقيل من منصبه بالصهر الفاشل، لكنه أكد أن التراجع الاقتصادي سببه “نظام الرجل الواحد”.

وجاء في بيان صادر عن حزب اليسار: “استقالة الصهر الفاشل أمر جيد؛ ولكن السبب الأساسي وراء الانهيار الاقتصادي، هو نظام الرجل الواحد. علينا أن نغير النظام كاملًا”.

وأعلن بيرات ألبيراق وزير المالية وصهر الرئيس أردوغان مساء الأحد بشكل مفاجئ استقالته من منصبه.

وأوضح حزب اليسار أن الدولة باتت تعاني من بطالة كبيرة، وفقر يواصل الانتشار، وتضخم متزايد، وتراجع في القوة الشرائية يوما بعد يوم، مؤكدًا أن كل هذه الأسباب تجعل قرار الاستقالة إيجابيا.

وقال الحزب في بيانه: “لقيت استقالة وزير الخزانة والمالية براءت البيرق ترحيبا من المجتمع. ولأن انخفاض قيمة الليرة التركية لم يكن ممكناً منذ توليه منصبه، فقد استُنزفت احتياطيات البنك المركزي، ووصلت البلاد إلى حافة أزمة ديون خارجية عميقة”.

أضاف “المشكلة الأساسية هي النظام الرئاسي الذي جمع الصلاحيات في يد رجل واحد، ولا يتوافق مع نظام التطور الاقتصادي، والتراكم الاقتصادي في تركيا. نعم إنها العقلية التي قضت على الكفاءات بسبب خلافاتها مع الجماعات والطرق الدينية”.

وقال إنه لا مجال لإعطاء الاقتصاد دفعة إلى الأمام “دون إقامة حكم تشاركي، وفصل بين السلطات، ونظام ديمقراطي، وحرية إعلام، وإدارة عامة قائمة على الجدارة”.

وختم البيان قائلا “لا يمكن للبلد أن ترتقي مع استقالة وزير واحد”.

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